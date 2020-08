Sargento do Exército é assassinada após carro enguiçar em Caxias

Rio - Uma sargento do Exército foi assassinada na noite de domingo após seu carro enguiçar na Avenida Presidente Kennedy, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bruna Carla Boralho Cavalcanti de Araujo era lotada na 21ª Brigada de Infantaria Pára-quedista.

O crime aconteceu, segundo informe policial, quando o marido da vítima havia parado para consertar o carro, um Cruze prata, que havia aquecido. Enquanto estava fora do veículo, ele ouviu a esposa gritar sobre um assalto. Em seguida, ele escutou dois disparos. A irmã de Bruna estava no carro com os filhos, sobrinhos da vítima, eles foram retirados do carro, que foi levado pelos criminosos.

Bruna foi socorrida para a UPA do Pilar, em Caxias, mas já deu entrada na unidade sem vida.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite deste domingo (30/8), equipes do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionadas pra checar a entrada de uma mulher ferida por disparo de arma da fogo na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pilar. Chegando ao local, os policiais constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Informações preliminares dão conta de que o incidente teria ocorrido em uma tentativa de roubo na Av. Presidente Kennedy. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada para investigar o caso.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Equipes da unidade realizam diligências para esclarecer o caso.

A Secretaria de Estado de Vitimados (SEVIT) informa que ofereceu atendimento psicológico e social para a família de Bruna Carla Borralho Cavalcanti. A equipe psicossocial esteve com a família da vítima e acompanha o caso.