PM acusado de estupro está preso

A Polícia Militar informou que o PM acusado de estuprar uma produtora cultural na semana passada dentro do apartamento dela, em Copacabana, está preso administrativamente no 19º BPM (Copacabana) e pode ter a prisão preventiva decretada pela Auditoria de Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro (AJMERJ). Ontem, a vítima, de 31 anos, procurou a corregedoria da corporação para ter acesso aos depoimentos dados pelo porteiro e pela síndica do prédio.

Segundo a advogada Bárbara Guedes Muniz, a mulher está em estado de choque e pretende deixar o apartamento. A defesa irá entrar com recurso pedindo uma medida de proteção por conta da exposição do caso, uma vez que a vítima teme represálias. "Não estamos manchando a imagem da instituição. Queremos justiça contra um agente de segurança que cometeu esse crime bárbaro", disse a advogada.

Em depoimento à 12ª DP (Copacabana), a produtora cultural contou que a violência sexual aconteceu na manhã da última segunda-feira, uma semana depois de uma ocorrência policial registrada por causa de uma briga entre ela e uma vizinha. O PM que acompanhou o caso pediu para ir até sua residência para seguir com a ocorrência. "Ela está assustada e abalada", informou a advogada.