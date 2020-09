Rumo ao Enem: lives gratuitas ensinam Biologia

O setor da Educação foi um dos mais afetados por conta da pandemia do novo coronavírus. Nas escolas particulares, as aulas, que eram presenciais, passaram a ser virtuais e o ensino acabou tendo pouco impacto. Entretanto, os colégios públicos não sofreram a mesma adaptação e a preparação pro Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se tornou um desafio ainda maior para os estudantes. A fim de amenizar este impacto causado pela covid-19 no ensino público e manter o aprendizado dos alunos em dia, Filipe Lima, professor de Biologia do Colégio Cruzeiro (Centro) e do Colégio Pedro II, resolveu criar, durante a quarentena, lives com acesso gratuito sobre temas da sua disciplina que cairão nas provas de vestibular. A estreia está marcada para o dia 10 de setembro, a partir das 20h. Mesmo de casa, Filipe conta que pretende manter o ambiente de aula focado no conteúdo, mas com um espaço mais informal. "Fazia um bom tempo que eu buscava um formato de videoaulas que me agradasse. A ideia de ter um quadro e uma câmera me trazia a sensação de que a escola somente mudou de endereço. O que eu buscava era explorar um espaço não formal de ensino onde os alunos se sentissem confortáveis para que se estabelecesse o processo de ensino-aprendizagem", afirma o professor. Segunda-feira é dia As demais aulas em forma de lives ocorrerão sempre às segundas-feiras, no mesmo horário, e vão até a véspera do Enem, marcado para 17 e 24 de janeiro de 2021. Elas terão 60 minutos de duração, que serão distribuídos entre a discussão do tema e um momento para tirar as dúvidas. Sobre a explicação da matéria, Filipe destacou que é fundamental que o conteúdo seja passado da forma mais clara possível. "Vou utilizar um software de streaming que permite o uso de uma apresentação e promove uma maior interação com os alunos", adianta. não se paga nada As vagas para participar das lives gratuitas são ilimitadas. Então, se você tem um amigo ou uma amiga que está precisando muito de uma ajuda em Biologia pra mandar bem no exame, passa a dica agora! Não deixe passar essa oportunidade, afinal, não é todo dia que um professor conceituado oferece ensinar a sua disciplina por livre e espontânea de, não é mesmo? E não há tempo a perder, janeiro se aproxima!

Aulas já estavam nos planos

Filipe conta que a produção de videoaulas já era um projeto que ele pensava em colocar em prática desde o ano passado. Porém, a chegada da pandemia acabou acelerando este processo. “O projeto se iniciou, eu produzi algumas videoaulas, e no meio do caminho veio a pandemia e o estado de quarentena. Com isso, o fosso existente entre a educação pública e privada se mostrou ainda mais profundo", lamenta.

Ele reforça que, enquanto na escola privada não houve sequer um dia de interrupção em seu trabalho, na pública foi dada apenas uma semana de aula. "E, ao contrário do que a sociedade possa imaginar, as questões políticas, legais e burocráticas representam um grande entrave para o início das atividades remotas”.



Foi a partir daí que o professor de Biologia passou a pensar seriamente em fazer um projeto de lives gratuitas com o objetivo de ajudar todos os alunos em fase de preparação para o Enem, principalmente os estudantes do ensino público. Hoje, o projeto já está pronto e a primeira aula vai acontecer no dia 10 de setembro (quinta-feira), às 20h. Para participar, basta se inscrever no site lives.filipebio.com.br. Assim que o cadastro for preenchido, o aluno irá receber o link de participação. O tema escolhido foi Ecologia, em função do apelo para o Enem.

