Polícia retira grupo que tentou invadir hotel abandonado no Flamengo

Rio - Doze pessoas foram detidas, na tarde desta segunda-feira, apósum prédio na Rua Correia Dutra, no bairro, na Zona Sul do Rio. Segundo informações preliminares, o grupo tentou invadir um hotel que estava fechado para reforma

Segundo a Polícia Militar, equipes do 2º BPM (Botafogo) foram acionadas e retiraram as pessoas do interior do imóvel. Por não se tratar de uma reintegração de posse, não foi necessário o uso de um mandado judicial. "A ação foi realizada logo após a invasão, sendo assim trata-se de desforço imediato", disse a PM.

Nas redes sociais, moradores comentaram o ocorrido. "Se o imóvel está abandonado (não é o caso desse, em questão), melhor que seja ocupado e recuperado. Há situações em SP que os invasores fizeram reforma, pagaram impostos atrasados e hoje o imóvel, que estava caindo aos pedaços, tem serventia", comentou um. "É o Hotel Caxambu, falido, fechado e com uma plaquinha de obras sem nunca ter entrado em obras", rebateu outro.



A ação do grupo e reação da polícia repercutiu por toda internet e um terceiro internauta tentou amenizar a discussão: "Ambos são absurdos, a falta de acolhimento social em que essas pessoas se encontram, e invadir um imóvel não será a solução. Os mesmo que estão hoje falando em absurdo, serão os que amanhã irão reclamar da baderna no local".



Em nota, a Polícia Civil informou que "de acordo com a 9ª DP (Catete), 12 pessoas foram levadas à delegacia, onde foi feito o registro pelo crime de esbulho possessório. Elas serão ouvidas e liberadas após assinatura de um termo de compromisso. O caso será encaminhado ao Jecrim".