Rio Ecoesporte promove aulão na praia da Barra

Nesta terça-feira (1º/09), dia que celebra o profissional de educação física e sua importância no cenário atual, a Rio Ecoesporte preparou um aulão funcional especial aos praticantes e interessados em iniciar alguma atividade esportiva, com direito a orientação, práticas físicas, relaxamento e água de coco no final do super treino. A atividade acontece no posto 4 da Praia da Barra da Tijuca e na Praia da Reserva, em frente ao Barra Balsas, das 10h às 12h.

Estudos recentes revelaram que os exercícios físicos contribuem significativamente para o fortalecimento do sistema imunológico e por isso auxiliam no combate à covid-19. Diante disso, o objetivo da ação é reforçar a legitimidade deste profissional de saúde que atua na prevenção e bem-estar, além de conscientizar sobre a importância da qualidade de vida e ganhos em saúde que acontece com os indivíduos que praticam atividade física com regularidade.

Sergio Tavares, professor e gestor da Rio Ecoesporte, apaixonado por esportes, busca sempre promover práticas de incentivo ao exercício físico e qualidade de vida. O professor aproveita o aniversário da regulamentação da profissão para presentear o público, além de conscientizar sobre a importância de se adquirir qualidade de vida com a prática de esportes.

"A pandemia deixou muita gente sedentária. Nossa proposta é promover atividades em áreas abertas, oferecendo não só exercício físico, mas também contato com a natureza. Quem não se sente melhor quando está numa praia, em um campo, ou fazendo algo que acredite fazer bem? Que possamos alcançar novos adeptos da pratica esportiva", comenta.

Direito a brinde

O aulão de treinamento funcional na praia seguido de alongamento e relaxamento também oferecerá como brinde água de coco aos participantes, além de promover sorteios de camisas da Rio Ecoesporte.

As aulas na Zona Oeste serão ministradas pelos professores do time Rio Ecoesporte Treino, sem restrição para participação.