Defesa de Witzel recorre ao STF

A defesa do governador Wilson Witzel (PSC) entrou com pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o retirou do cargo por 180 dias. O recurso foi encaminhado ontem e distribuído ao presidente Dias Toffoli.

O ministro do STF, por sua vez, determinou que STJ apresente informações sobre o afastamento de Wilson Witzel no prazo de 24 horas. A partir da resposta, a Procuradoria-Geral da República (PGR) também será ouvida.

De acordo com a defesa do governador, a decisão tomada pelo presidente do STJ, Benedito Gonçalves, teria sido monocrática. Vale ressaltar que Gonçalves negou o pedido de prisão de Witzel, feito pela PGR.

O afastamento do governador foi determinado após investigações do Ministério Público Federal (MPF) apontar o envolvimento dele em desvios de recursos públicos. Além do afastamento, Gonçalves também determinou a prisão de 17 pessoas e o cumprimento de 82 mandados de busca e apreensão.