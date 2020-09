Centro Educacional Pequena Cruzada abre inscrições para ano letivo de 2021

Rio - O Centro Educacional Pequena Cruzada, localizado na Lagoa, bairro da Zona Sul do Rio, abre, no dia 8 de setembro, as inscrições para a matrícula de alunos de 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A escola é a principal atividade da Pequena Cruzada de Santa Terezinha do Menino Jesus, uma associação de caráter civil, filantrópico e católico, que completa 100 anos em 2021. O pilar da instituição é a inserção social pela educação em tempo integral.

Atualmente, cerca de 400 alunos do Ensino Fundamental, de 7 a 16 anos, frequentam, das 7h30 às 16h30, cursos regulares, utilizando o método de ensino positivo e atividades complementares como informática, judô, música, coral, orientação religiosa e balé, em instalações adequadas, com quadra de esportes coberta, biblioteca, sala de informática, teatro e capela.

A Pequena Cruzada também oferece aos estudantes três refeições diárias, produzidas na instituição por cozinheiros profissionais, com a coordenação de uma nutricionista, além de reforço escolar, assistência psicológica e socioassistencial.

O objetivo da instituição é oferecer um ensino completo e de qualidade para o maior número possível de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Todos recebem alguma forma de auxílio na prestação mensal da anuidade, pois boa parte do custo dos alunos é arcada diretamente pela Instituição. Adicionalmente, mais da metade dos estudantes tem direito a descontos nas mensalidades, que variam de 25% a 100%, de acordo com a situação socioeconômica da família, segundo critérios estabelecidos pela assistência social e aprovados individualmente pela direção.

"Estamos abrindo nossas portas para receber novos alunos. Aqui, eles recebem ensino de qualidade em horário integral e atendimento psicopedagógico e assistencial. Neste momento difícil pelo qual o país atravessa, nosso trabalho, feito por uma equipe dedicada, se torna ainda mais essencial", afirma padre Manuel Manangão, presidente da Pequena Cruzada Santa Therezinha do Menino Jesus.

O Centro Educacional Pequena Cruzada conta com a ajuda e o suporte de algumas empresas e doadores, que custeiam parte das despesas da instituição, a saber: Ceasa RJ, Colégio Padre Antônio Vieira, Fundição Progresso, Grupo Positivo, Instituto da Criança, Instituto Reação, Instituto Rogério Steinberg, Lojas Caçula, Mesa Brasil – SESC, Paciello Óptica, Rotary Clube The Orphaned Starfish Foundation.

Processo Seletivo

O primeiro passo dos candidatos que desejam estudar no Centro Educacional Pequena Cruzada é tomar conhecimento do edital, publicado no site www.pequenacruzada.org.br/centro-educacional, ou requisitá-lo junto à Secretaria Escolar, no telefone 98372-0097, ou ainda pelos e-mails contato@pequenacruzada.org.br e centroeducacional@pequenacruzada.org.br

Em seguida, os responsáveis devem preencher o formulário "Quero matricular meu (minha) filho (a)", também disponibilizado no site, e aguardar retorno da Secretaria Escolar, que dará as orientações necessárias. Após a entrega dos documentos solicitados no edital, os novos candidatos do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental passarão por um teste de avaliação, enquanto os candidatos ao 1º ano participarão de sorteio público e dinâmica em grupo. Após esta etapa, que é obrigatória, os responsáveis serão chamados para uma entrevista agendada individualmente.

Mais informações

Voluntárias Rubiana Peixoto e Nayana Arruda - 21-97159-5385

comunicacao@pequenacruzada.org.br