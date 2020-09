Rio - Policiais da 62ª DP (Imbariê) prenderam, nesta segunda-feira, os milicianos André Messias Santiago Soares, conhecido como Pardal, de 45 anos, e Josinaldo Santos Aguiar, o Ronaldo, 52. Josinaldo é apontado como líder de um grupo paramilitar que age em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com o delegado Marcos Santana Gomes, titular da 62ª DP, Pardal e Ronaldo foram capturados após inquérito da distrital investigar a expulsão de uma moradora de sua residência no bairro Taquara, em janeiro deste ano. Contra os dois, havia mandados de prisão preventiva em aberto pelos crimes de milícia armada e roubo, expedidos pela 3º Vara Criminal de Duque de Caxias.

Galeria de Fotos André Messias Santiago Soares, o Pardal Arquivo Pessoal Josinaldo Santos Aguiar, o Ronaldo Reprodução Cássio Agostinho Siqueira da Silva, o Bracinho Arquivo Pessoal O casal Sílvio César Lage da Costa e Sílvia Helena Fonseca Lopes Arquivo Pessoal Imóveis da moradora foram quebrados Divulgação / Polícia Civil Vítima teve seus pertences colocados no meio da rua Divulgação / Polícia Civil Imóveis da moradora foram quebrados Divulgação / Polícia Civil Imóveis da moradora foram quebrados Divulgação / Polícia Civil Imóveis da moradora foram quebrados Divulgação / Polícia Civil Imóveis da moradora foram quebrados Divulgação / Polícia Civil Imóveis da moradora foram quebrados Divulgação / Polícia Civil

A investigação apontou que Pardal e Ronaldo foram contratados pelo casal de milicianos Sílvio César Lage da Costa, o Grilo, 47, e Sílvia Helena Fonseca Lopes, 41, para expulsarem a moradora, que era inquilina do primeiro. Um terceiro miliciano, Cássio Agostinho Siqueira da Silva, o Bracinho, 30, também foi contratado. Sílvio, Sílvia e Cássio foram presos em flagrante na época.

Ainda segundo o delegado, o motivo que levou a contratação foi que a vítima não cedia a investidas amorosas de Sílvio. Ela passou a ser perseguida por ele, sendo avisada para deixar o imóvel. Pardal, Ronaldo e Cássio foram até sua casa, após Sílvia se revoltar ao descobrir as reais intenções do marido com a moradora.

AMEAÇA DE ESTUPRO

Ao chegarem na casa da vítima, os três encontraram a mulher saindo nua do banheiro. Ela pegou uma faca para se defender, mas eles apontaram uma arma, exigindo que ela entregasse o celular aos gritos de "entrega o telefone, se não eu te estupro aqui mesmo".

A vítima entregou o aparelho e foi trancada no banheiro, enquanto os três esvaziavam a residência jogando os pertences dela na rua. Sílvio e Sílvia acompanhavam tudo de fora do imóvel, com ela ameaçando os vizinhos. "Quem chamar a polícia irá se ver comigo", alertava.

Com o grupo distraído, a moradora conseguiu fugir e pedir socorro na delegacia. Ela e os vizinhos se mudaram do município com medo deles.

Sílvia, Sílvio e Cássio foram presos em flagrante no mesmo dia, mas Pardal e Ronaldo fugiram. Ontem, Pardal foi capturado em Jardim Rotsen e Ronaldo em Santa Cruz da Serra.

Durante as investigações, a distrital descobriu, ainda, que a irmã de Sílvio, Silvana Fortunado da Costa, ameaçava a moradora e testemunhas para impedir que eles denunciassem o grupo. Ela foi atuada por coação e vai responder pelo crime em liberdade, já que a Justiça não decretou sua prisão.

Nas últimas eleições, Sílvio concorreu a uma vaga de deputado estadual pelo PSD como Gryllo do Som. Ele, no entanto, teve apenas 903 votos (0,01% dos válidos)