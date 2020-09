Microfranquias: sucesso na quarentena

A pandemia do novo coronavírus impactou de forma drástica a economia e empreender tem sido uma alternativa para muitas pessoas. Neste cenário, as microfranquias surgem como excelente opção para quem busca ganhar dinheiro com mais segurança, comodidade e baixo custo de investimento. As áreas são variadas, indo desde publicidade em saco de pão até gerenciamento de cuidadores de idosos, passando por escola de idiomas e cursos de estimulação cognitiva. O investimento inicial varia de R$ 4,5 mil a R$ 28,9 mil, e o faturamento mensal vai de R$ 5 mil a R$ 80 mil. Segundo dados fornecidos pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), a busca por franquias, no primeiro semestre, cresceu mais de 200% em comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com Cláudio Tieghi, da Kick Off Consultores, as microfranquias home office, em geral, não demandam administração complexa, necessitam de um número reduzido ou não precisam de funcionários, podem se enquadrar em classificações fiscais que favorecem os pequenos negócios, como Simples e Super Simples, costumam encontrar linhas de crédito com taxas atrativas e ainda contam com suporte da franqueadora. Para Erlon Labatut, fundador da consultoria Franqueador.com e membro da ABF, o candidato a uma franquia precisa estar atento a alguns fatores antes de empreender, como, por exemplo, ter conhecimento da operação e estar disposto a tocar, de fato, o dia a dia do negócio. "Para quem quer empreender no franchising, alguns cuidados são fundamentais, como entender qual é o seu papel como franqueado. Algumas pessoas pensam que, comprando uma franquia, não vão precisar vender e se envolver no dia a dia do negócio e isso não é verdade, principalmente no caso das franquias de valores de investimento mais baixo, como as microfranquias home based. A autoanálise, buscando identificar como seria o seu desempenho atuando no segmento escolhido, é o começo de tudo". Conversamos com empreendedores da Zona Oeste que se lançaram nesse modelo de negócio e contam como tem sido a jornada na quarentena. Inspire-se!

Marketing digital

A Guia-se (https://www.franquiaguiase.com.br/) é a maior franquia de marketing digital do Brasil, com 123 unidades franqueadas. No franchising desde 2010, conquistou sete vezes consecutivas o Selo de Excelência ABF. O franqueado é responsável por prestar consultoria de marketing digital, que engloba criação de sites, desenvolvimento de lojas virtuais, links patrocinados e mídias sociais etc. Na pandemia, a rede cresceu com contratos para novas operações e iniciou sua internacionalização, em Portugal. O investimento inicial no modelo home office é de R$ 28,9 mil, com estimativa de faturamento médio mensal a partir de R$ 10 mil.

José Carlos Fernandes, 70 anos, é morador de Campo Grande é está empreendendo com a Guia-se desde 2011. "Hoje me sinto bastante à vontade, transito bem neste segmento. Especializei-me em Google Ads, tenho certificados do Google, aprendi a desenvolver sites Wordpress e gerencio campanhas de anúncios nas mídias sociais. Existem duas outras pequenas empresas na família que ajudo com o marketing digital e que têm conseguido excelentes resultados", afirma José, que antes da franquia trabalhava na indústria farmacêutica.

Cuidando de idosos

A Cuidare (https://cuidarebr.com.br/seja-um-franqueado/) é uma das maiores redes de cuidadores de idosos e pessoas com necessidades especiais do país. Tem 74 unidades franqueadas em 20 estados e no Distrito Federal. O franqueado fica responsável pela seleção, treinamento, coordenação, supervisão e encaminhamento da sua equipe de cuidadores qualificados, além de fazer a intermediação entre quem procura o serviço e o profissional. Com a pandemia, a procura pelos serviços da rede aumentou em 30%. O investimento inicial fica entre R$ 25 mil a R$ 35 mil, com estimativa de faturamento médio mensal de R$ 54 mil a R$ 180 mil. Moradora da Barra, Evelyne Bahiense, 37 anos, é franqueada há três. Na pandemia, não houve queda de produtividade. "Continuamos trabalhando com todos os cuidados: máscaras e óculos de proteção, banho e troca de roupa e sapato, troca de turnos para evitar horários de pico no trânsito, além dos cuidados que já tínhamos", garante a empreendedora, que exercia a atividade de publicitária. "Representa uma virada na minha vida, força, amor, carinho. Amo trabalhar fazendo a diferença na vida das pessoas e tenho orgulho de fazer parte de uma empresa tão humana e forte".

Ensino de idiomas

A Dank Idiomas (https://www.dankidiomas.com.br/franquia-barata) é uma rede de escolas de inglês. Criada em 2010 pela professora e empresária Mariza Gottdank, formatou franquia para o modelo home office, com aulas online, em 2018. O franqueado faz a gestão do negócio e pode cuidar da parte pedagógica ou contratar professores. Durante a pandemia, a rede dobrou de tamanho e a procura de alunos aumentou em 30%. São oito unidades, sendo uma própria e sete franqueadas, espalhadas por São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Goiás e Rio de Janeiro. A próxima operação da marca será no exterior, no Canadá. O investimento inicial é de R$ 7,5 mil, com estimativa de faturamento médio mensal de R$ 5,8 mil a R$ 22,8 mil, e lucro entre R$ 4,5 mil a R$ 13,7 mil.

Com 36 anos, o advogado Rodrigo Soares, de Campo Grande, se tornou franqueado da Dank Idiomas há seis meses. Proprietário de uma agência de intercâmbio para a Europa, em especial, Malta, ele foi bastante afetado na pandemia. "Por conta das restrições de deslocamentos entre países, a agência paralisou boa parte das suas atividades e precisamos buscar outras fontes de receita".

Outras alternativas

Outra excelente opção para quem deseja empreender é a franquia da Ginástica do Cérebro (https://ginasticadocerebro.com.br/). É uma rede de cursos de estimulação cognitiva por meio de atividades como o soroban (instrumento lógico-matemático de origem oriental), jogos e desafios que estimulam a memória e o raciocínio lógico etc. Com a paralisação das aulas presenciais, a rede migrou para o ensino a distância e lançou o modelo de franquia home office, com aulas online. O franqueado atua como instrutor. A empresa conta com 20 unidades em 10 estados e teve um crescimento no número de alunos de cerca de 40%, a maior parte formada por idosos. O investimento inicial no modelo home office é de R$ 20 mil, com estimativa de faturamento médio mensal de R$ 5 mil.

A Paper Pão (www.paperpao.com.br) também é uma alternativa. A franquia de publicidade em saco de pão foi criada em 2016. O franqueado lucra com a venda dos espaços publicitários, que são do tamanho aproximado ao de um cartão de visitas. O investimento inicial é de R$ 4,5 mil, com estimativa de faturamento médio mensal de R$ 8 mil a R$ 15 mil, e lucro de até 45%.