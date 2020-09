Rio - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, exonerou nesta quarta-feira o subsecretário de Bem Estar Animal, Roberto de Paula. Na última sexta-feira, duas veterinárias e uma estagiária prestaram queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), do Centro, por assédio sexual. A exoneração foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Município.

De acordo com a Deam, as vítimas foram ouvidas e o autor foi intimado para prestar depoimento na especializada."Um dos casos ficará a cargo da Deam Campo Grande, área onde ocorreu o fato. Diligências estão em andamento", acrescentou a Polícia Civil, em nota.

Em nota, a Prefeitura do Rio informou que "repudia qualquer ato de desrespeito a seus funcionários e colaboradores e que vai aguardar a conclusão das investigações para se manifestar".