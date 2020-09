Portal dos Procurados pede informações sobre morte de pré-candidata a vereadora em Magé

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para obter informações que possam esclarecer a morte de Sandra Silva, pré-candidata a vereadora em Magé, na Baixada Fluminense

De acordo com a PM, agentes do 34º BPM (Magé) foram acionados, na última terça-feira, para verificar uma ocorrência no bairro Barbuda. Quando chegaram ao local, a pré-candidata, conhecida na região como Tia Sandra, foi encontrada morta, dentro do Rio Roncador.



A DHBF assumiu o caso e agentes estiveram no local para realizar a perícia e buscam informações que possam esclarecer as circunstâncias da morte de Sandra.



Quem tiver qualquer informação a respeito da morte da pré-candidata, denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- Pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 ,

- Pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia

O anonimato é garantido e todas as informações pertinentes sobre o caso serão encaminhadas para DHBF.