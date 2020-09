Bombeiros retomam buscas por jovens desaparecidos na Praia do Perigoso e na Barra

Rio - Os bombeiros retomaram às 7h desta quinta-feira buscas por dois jovens que desapareceram após mergulharem no mar da Praia da Barra e do Perigoso, na Zona Oeste do Rio.

Maxwell é soldado do Exército e desapareceu após entrar no mar na Barra da Tijuca

Os militares voltaram a procurar pelo militar do Exército Maxwell Soares da Silva , de 20 anos. Os bombeiros realizam buscas na altura do posto 8, na Avenida Lúcio Costa, na Barra, com auxílio de motos aquáticas e apoio de um drone. Maxwell desapareceu após mergulhar na madrugada de domingo (6).

Equipes também voltaram à Praia do Perigoso, na Zona Oeste, com moto aquática, bote e apoio de mergulhadores em busca de Douglas Santos. O jovem de 22 anos sumiu após mergulhar na manhã de terça-feira no mar da Praia do Perigoso, na Zona Oeste da cidade. Este é o quarto caso de desaparecimento em menos de uma semana, e o terceiro em praias.

Na terça-feira, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo do menino de 10 anos que desapareceu no domingo após mergulhar no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Guilherme Mendes de Souza foi encontrado próximo à BR-465, por volta das 17h30 na altura da região conhecida como Prainha do Guandu. Ele havia desaparecido após ir brincar na região.