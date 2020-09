Rio - A Polícia Civil apreendeu um dos celulares do Prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), além de um pendrive que estava no gabinete do Palácio da Cidade, em Botafogo. Na casa de um empresário do ramo de planos de saúde e um dos alvos da operação foram apreendidos R$ 25 mil em espécie. A operação apura um suposto esquema de corrupção na Prefeitura.

Galeria de Fotos Prédio onde mora o prefeito, na Península, na Barra Estefan Radovicz / Agência O Dia Agentes cumprem mandados na sede administrativa da prefeitura Aline Cavalcante / Agência O DIA Prefeito Marcelo Crivella Cléber Mendes

No total, foram cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio. Entre os alvos estão da busca e apreensão estão empresários, pessoas que participaram da campanha do prefeito, além de políticos.

A operação teve início em dezembro pelo Ministério Público, com base na delação do doleiro Sérgio Mizrahy. Ele foi preso na operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato no Rio.

A ação é um desdobramento das investigações que apuram um suposto pagamento de propina através da Riotur. Em 25 de março deste ano, o prefeito Crivella exonerou Marcelo Alves do cargo de diretor-presidente da Riotur, a empresa de turismo do município. Marcelo e o irmão, Rafael Alves, são investigados por suposta corrupção. Segundo o doleiro, empresas que tinham interesse em fechar contratos com o município procuravam Rafael, com quem deixavam cheques.

Um delegado confirmou ao DIA que entre os alvos da operação estão os nomes da lista abaixo. Alguns foram alvo de busca e apreensão, outros estão sendo investigados.

Marcelo Crivella

Mauro Macedo

Eduardo Lopes (ex-senador)

Licínio Soares Bastos (contraventor) condenado pela Furacão)

Élcio Venâncio (empresário)

Rodrigo Venâncio Fonseca (empresário)

Rafael Alves (empresário)

Cesar Augusto Barbiero (ex-secretário de Fazenda)

Isaías Zavarize

Christiano Borges Stockler Campos (empresário)

Aziz Chidid

Leonardo Nobre

Bruno Miguel Soares Sá (empresário)

Luiz Carlos da Silva

Marcello Faulhaber

Geraldo Guedes

A reportagem tenta contato com os citados.