Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público estadual (MPRJ) fazem, desde o início da manhã desta quinta-feira, uma operação contra irregularidades em contratos firmados com a Prefeitura do Rio. São 22 mandados de busca e apreensão, que estão sendo cumpridos em endereços ligados ao prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e à administração municipal.

Os mandados foram autorizados pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ). Dentre os endereços alvos, estão a residência de Crivella, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste, o Palácio da Cidade, residencial oficial da prefeitura, em Botafogo, na Zona Sul, e o Centro Administrativo São Sebastião, sede do Executivo Municipal, no Centro.

Os agentes também estão em endereços residenciais e funcionais de agentes públicos municipais e empresários em Jacarepaguá, Flamengo, Tijuca, Itaipava, na Região Serrana, e em Nilópolis, na Baixada Fluminense.

Dentre os alvos dos mandados estão:

. Marcelo Crivella: prefeito

. Eduardo Lopes: secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento; ex-ministro da Pesca no governo Dilma Roussef; e suplente de Crivella no Senado

. Mauro Macedo: ex-tesoureiro de antigas campanhas de Crivella para o Senado (2004) e para a prefeitura (2014)

. Rafael Alves: empresário, irmão do ex-presidente da Riotur Marcelo Alves

OPERAÇÃO HADES

Operação Hades, Riotur, na Cidade da Música, na Barra; Jacarepaguá; Copacabana; e em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde. A ação é um desdobramento da deflagrada no dia 10 de março deste ano , que investiga a existência de uma possível organização criminosa e esquema de corrupção na prefeitura. Na ocasião, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão na sede da, na, na Barra; Jacarepaguá;; e em, na

Dentre outros locais, os agentes estiveram EM endereços ligados ao então presidente da Riotur, Marcelo Alves, na Barra, e Rafael Alves.

* Em atualização