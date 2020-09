Militares chamam Bolsonaro de 'traidor' durante formatura da Marinha no Rio

Assim como Bolsonaro, Castro vai aapós o evento para prestigiar a posse do carioca Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF)

Militares chamam Bolsonaro de 'traidor' durante vinda do presidente ao Rio.



Num breve discurso de cerca de três minutos, Bolsonaro disse apenas que estava feliz em prestigiar a formatura "nessa terra maravilhosa chamada Rio de Janeiro" e fez acenos aos militares. Do lado de fora do evento, houve protesto de reservistas, que chamaram o presidente de "traidor"."Nós, das Forças Armadas, o povo bem comprova que nós estamos no caminho certo, que nós somos os verdadeiros guardiões da nossa democracia e tudo faremos pela nossa liberdade", afirmou o mandatário.