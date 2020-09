Castro recorre a Bolsonaro para adiar pagamento da dívida do Rio com a União

Com interlocução do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o governador interino do Estado do Rio, Cláudio Castro, intensificou o diálogo com o governo federal após o afastamento de Wilson Witzel do cargo. Hoje, Castro se encontrará com o presidente Jair Bolsonaro, no Rio. E, entre os assuntos, abordará o tema principal para o Rio neste momento: a renovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Mas não só a prorrogação do regime. O que está em jogo é, na verdade, a tentativa de adiar a retomada do pagamento da dívida com a União - o que depende de costura política e aval do Congresso. Até porque, pela lei, o RRF prevê a suspensão dessa obrigação somente nos três primeiros anos do regime. E mesmo com a renovação do acordo, o estado tem que voltar a pagar os débitos.

O tema é sensível para o funcionalismo estadual e toda a população fluminense, já que o acordo de recuperação fiscal entre o Rio e a União, assinado em setembro de 2017, foi responsável pelo reequilíbrio das contas do Rio. Naquele período, os servidores estavam com salários atrasados, e foi a adesão ao regime que permitiu o estado a colocar o pagamento em dia.

Se no próximo ano o Rio já tiver que honrar com a parcela da dívida que acumula com o Tesouro Nacional, o cenário voltará a ser de caos, com sucessivos bloqueios nos cofres estaduais e a incerteza sobre o dia do pagamento dos salários do funcionalismo.