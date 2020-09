Recompensa por paradeiro de Johny Bravo sobe de R$ 1 mil para R$ 30 mil

Rio - O Portal dos Procurados aumentou a recompensa por informações que levem à prisão de John Wallace da Silva Viana, o Johny Bravo , apontado como o chefe atual do tráfico de drogas na Rocinha, Zona Sul do Rio . O valor passou de R$ 1 mil para R$ 30 mil.

Johny Bravo ganhou os noticiários nesta semana após aparecer em um vídeo cercado por traficantes com fuzis desfilando em um baile funk da comunidade . Além do tráfico, Johny comanda a rede de transporte alternativo que chega à comunidade, com base em extorsão e ameaça.

Após a repercussão do vídeo, mensagens foram divulgadas em redes sociais prometem perseguir o autor do vídeo com ameaças de morte."Quem gravou os cria no baile, assinou contrato com a morte bglh (bagulho) não vai ficar assim, e será proibido gravar nós baile da rocinha , ASS: EQUIPE BRAVO", diz uma publicação no Twitter.

De acordo com reportagem da TV Globo, Johny Bravo lucra aproximadamente R$ 800 mil por mês com a exploração de mototaxistas, motoristas de aplicativos, vans e kombis. Eles precisariam pagar para o traficante R$ 100 por semana para levar passageiros até a comunidade, já os motoristas de aplicativo são obrigados a pagar para subir com moradores. Já as 66 vans que rodam no circuito Rocinha-Vidigal desembolsam R$ 480 por semana para serem autorizadas a circular nas favelas.

Johny Bravo, que está foragido da Justiça, também seria o braço direito de Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, chefe do tráfico do Vidigal e da Rocinha, que cumpre pena em um presídio federal.

Os interessados em colaborar com a polícia podem fazer a denúncia de forma anônima pelos canais:

. WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. Disque Denúncia: (21) 2253-1177

. Aplicativo "Disque Denúncia RJ"