Vídeo: chefe do tráfico da Rocinha é 'escoltado' por mais de 25 traficantes na comunidade

Rio - Um vídeo que circula na Internet mostra o chefe do tráfico de drogas da Rocinha, John Wallace da Silva Viana, conhecido como Johny Bravo, de 32 anos, andando pela comunidade da Zona Sul do Rio, escoltado por dezenas de homens fortemente armados. As imagens mostram pelo menos 25 criminosos em volta de Johny Bravo.

A gravação foi feita no último fim de semana, em um baile funk da região. Johny Bravo caminha sem camisa no meio da rua, enquanto é observado por várias outras pessoas, que ocupam as calçadas. A grande maioria de seus comparsas está armada de fuzil.

Procurada pelo DIA sobre o vídeo, a Polícia Civil disse que a 11ª DP (Rocinha) investiga "constantemente a ação da facção criminosa que comanda o tráfico de drogas na Rocinha".

"O setor de Inteligência da delegacia acompanha as informações que circulam em redes sociais, que contribuem para as investigações em curso", a corporação acrescentou, em nota.

SUCESSOR DE NEM

Comando Vermelho (CV) e participou da tentativa de invasão ao Morro do São Carlos, Viaduto Saint Hilaire, no Humaitá, a caminho do ataque aos rivais do conjunto de favelas da região central da cidade. Ainda segundo a polícia, Johny Bravo é da facção e participou da tentativa de invasão ao no fim de agosto.

LEIA MAIS: Traficantes que participaram da invasão do São Carlos são presos em lanchonete de Copacabana

Contra o traficante há um mandado de prisão em aberto, expedido em agosto de 2013 pela 35ª Vara Criminal do Rio. Ele é procurado pelos crimes de tráfico de drogas e condutas afins, associação para a produção e tráfico e condutas afins e associação criminosa.

O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$ 1 mil para quem der informações que levem à sua prisão. As denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

. WhatsApp ou Telegram do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

. Disque Denúncia: (21) 2253-1177

. Aplicativo "Disque Denúncia RJ"

A entidade informa que todas as denúncias são anônimas.