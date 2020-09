Traficantes que participaram da invasão do São Carlos são presos em lanchonete de Copacabana

De acordo com o delegado Antenor Lopes Martins Júnior, titular da 14ª DP, os três foram capturados quando planejavam praticar roubos em Copacabana, Ipanema e Leblon. Eles têm diversas passagens pela polícia por roubo, tráfico e outros crimes.

"Os três ficam no Morro dos Prazeres e Fallet/Fogueteiro, mas descem das comunidades para roubar carros na Zona Sul", conta o delegado, dizendo que Gringo nasceu em Niterói, na Região Metropolitana, e quando tinha oito anos de idade morou com a família na Flórida, nos Estados Unidos.

O trio foi encontrado após um trabalho de inteligência da distrital. Eles estavam com drogas.

Os traficantes do bando ostentam armas e fazem muitos vídeos durante os crimes; veja alguns deles!

Áudios interceptados pela polícia mostram Paquetá falando com comparsas sobre a invasão ao São Carlos; ouça!

