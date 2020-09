Rio - Policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) prenderam na manhã desta quarta-feira o traficante, conhecido como gerente geral da Fazendinha, no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. De acordo com a especializada, Diego Flausino da Fonseca, vulgo Dieguinho é um dos principais apoiadores da invasão ao Complexo do São Carlos , na última semana e é sobrinho de Marcelo Fonseca de Souza, vulgo Marcelo Xará, um dos principais líderes do Comando Vermelho.

Atualmente Marcelo Fonseca de Souza está preso, cumprindo pena por diversos crimes.

As investigações da Polícia Civil apontaram que Diego Flausino, que encontrava-se foragido do sistema prisional desde 2018, foi um dos principais executores das ordens do tio Marcelo na organização e logística da invasão ao Complexo de São Carlos. Segundo os agentes, ele ficava responsável por recrutar e enviar traficantes do Complexo do Alemão para a comunidade no Estácio.

Ainda segundo a delegacia, após as formalidades na sede policial, Diego será reconduzido ao sistema penitenciário onde cumprirá as penas pelos crimes dos quais fora condenado.

Disputa de facções por domínio do São Carlos

Na noite da última quarta-feira (26) iniciou-se uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo domínio do Complexo do São Carlos no Estácio, região Central do Rio de Janeiro, composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP.

Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos. Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP, segundo informações.

Mulher morreu protegendo o filho em intenso tiroteio

Ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, mas já chegou sem vida na unidade hospitalar.