No mesmo período, foram recuperados 15 veículos roubados e apreendidos mais de 400 quilos de drogas. Em consequência de confrontos com os policiais militares, três criminosos morreram e três ficaram feridos. Os corpos de outros três suspeitos foram encontrados com marcas de ferimentos de perfuração por arma de fogo.

A guerra entre dois grupos criminosos teve início na noite de quarta-feira (26). Bandidos das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) disputavam pelo domínio do Complexo do São Carlos no Estácio, região Central do Rio de Janeiro, composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP. Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos.

Ao tomar conhecimento do enfrentamento armado e de posse de informações da área de inteligência, o Comando da Corporação deu início a uma operação, mobilizando diferentes unidades. Com apoio do RECOM (Rondas Especiais e Controle de Multidões), três batalhões de área da região – 4ºBPM (São Cristóvão), 5ºBPM (Praça da Harmonia) e 6ºBPM (Tijuca) – fizeram o cerco tático para evitar deslocamento de criminosos. Foram mobilizadas as unidades do Comando de Operações Especiais (COE) – Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e Batalhão de Ações com Cães (BAC).