Porteiro baleado trabalha há 10 anos no prédio: 'Ele comentou que era um local tranquilo', diz filho

Rio - Familiares do porteiro Sebastião Braga, de 54 anos, baleado durante a invasão de um prédio na madrugada desta quinta-feira, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio , contaram que a vítima trabalha no local há 10 anos e nunca relatou violência na região. "Nós somos de Belford Roxo e meu pai trabalha lá há mais de 10 anos. Ele sempre comentou que era um local tranquilo e nunca tinha passado por esse tipo de situação", contou Udson da Silva, de 29 anos, filho do porteiro.

Sebastião estava na entrada do prédio quando um homem que fugia da polícia em meio a uma guerra de facções que disputam o domínio do Complexo do São Carlos, na Região Central do Rio , entrou no edifício para se esconder. Renan Fortunato baleou o porteiro de raspão que, posteriormente, foi socorrido para o Hospital Municipal Souza Aguiar e passou por atendimento e exames durante a manhã. Seu estado de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Militar, agentes perceberam que bandidos fugiam pela Rua Aristides Lobo, no Rio Comprido, e entraram na contramão da via. Criminosos que fugiam em um Honda branco entraram em confronto com os militares. Um bandido morreu no local. Outros criminosos ficaram feridos e foram socorridos.

Renan subiu com o porteiro ferido para o último andar do prédio e invadiu um apartamento arrombando a porta com a perna, revelou a vítima Amanda Coelho, 36 anos. A decoradora conta que estava com a filha de cinco anos e a mãe Ana Lu, de 58, em casa. Ela conta que assumiu o controle da situação e conversou com o bandido para acalmá-lo. Amanda diz que conseguiu convencer Renan a liberar o porteiro ferido.

O pai de Renan foi acordado por um sargento da PM às 3h que negociava a rendição. Segundo a polícia, o bandido dizia que queria falar com o pai. O pastor foi ao local e conversou com o jovem e pediu desculpas à vítima. Renan tem passagem passagem pelo sistema prisional, mas não estava com pendências criminais.



O homem se rendeu por volta das 7h da manhã e saiu preso do prédio por volta das 8h.