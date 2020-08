Vídeo! Refém no Rio Comprido conta que precisou virar amiga de sequestrador para acalmá-lo

Rio - A decoradora Amanda Coelho, 36, teve o apartamento invadido às 2h desta quinta-feira por um criminoso que fugia da polícia e carregava o porteiro do prédio, baleado pelo bandido na invasão do condomínio. A vítima relata no vídeo a seguir como tomou o controle da situação para liberar o funcionário ferido Sebastião Braga e acalmar e desarmar Renan Fortunato, que se entregou à polícia na manhã desta quinta-feira.

"Foi assustador. Ele chutou a porta e entrou. Ele estava arrastando o porteiro baleado e dizendo que só queria salvar a vida. Eu consegui negociar de tirar o porteiro. Consegui fazer amizade com ele, passar confiança, falei pra ele mudar a vida dele", diz Amanda. A mãe e a filha da decoradora ficaram o tempo todo no banheiro, durante o momento classificado como 'incrivelmente terrível'.

Confira relato completo:

O crime foi mais um desdobramento da guerra, iniciada na noite de quarta-feira, entre as facções rivais TCP e CV pelo domínio do Complexo do São Carlos, Região Central do Rio.