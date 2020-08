Segurança do traficante Jhonny Bravo, da Rocinha, é preso na Zona Sul

Rio - O segurança do traficante Jhonny Bravo, da comunidade Rocinha, na Zona Sul foi preso, na tarde desta quinta-feira, pelo policial Marcelo Brito, da Delegacia de Atendimento a Mulher Oeste. De acordo com a Polícia Civil, o agente, que estava à paisana, dirigia no Viaduto Saint Hilaire quando encontrou o homem com um fuzil. O tiroteio entre homens armados e policiais assustou os moradores, pedestres e motoristas

O policial encontrou três policiais militares, parou o carro e foi informado que o segurança do traficante havia corrido para a Rua Pio Correia, no Jardim Botânico. O agente vasculhou um quintal e encontrou um portão e o homem com um fuzil foi encontrado no local.

Foi apreendido com ele um fuzil, 614 munições de, uma pistola Glock calibre 40 e 13 munições do respectivo calibre, duas granadas, um telefone celular e um rádio transmissor. Ele foi preso e encaminhado para a 12ª DP (Copacabana) e posteriormente para Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Outros três bandidos que trocaram tiros com a polícia seguiram em fuga em direção ao Túnel Rebouças. Segundo o Corpo de Bombeiros, um PM foi atendido com ferimentos após o carro dos criminosos bater em sua motocicleta durante a perseguição.