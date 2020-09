Prefeitura diz que comitê manterá operação da Linha Amarela sem cobrança de pedágio neste momento

Ainda segundo Crivella, o comitê, que reúne representantes de vários órgãos municipais, tem dois objetivos: manter a qualidade dos serviços e buscar soluções que garantem os empregos dos trabalhadores das empresas contratadas pela antiga concessionária.



"Queremos manter os empregos que existem lá. Nosso procurador e o secretário de Transportes estudam uma maneira para que as empresas que lá atuam passem a atuar contratadas pela Prefeitura. Seria uma sucessão contratual", explicou o prefeito.

O acesso ao pedágio da Linha Amarela foi liberado na noite desta quarta-feira após o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, derrubar, junto ao prefeito Marcelo Crivella, as três liminares que mantinham a concessão da via com a empresa Lamsa. Após a decisão, equipes da Guarda Municipal foram até o local e liberaram as cancelas.