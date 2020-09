Trens de ramais da SuperVia circulam com intervalos irregulares nesta terça-feira

Rio - Os ramais Saracuruna (trecho entre a Central do Brasil e Gramacho) e Belford Roxo estão operando com intervalos, na manhã desta terça-feira, por conta de uma ocorrência no sistema de sinalização nas imediações da estação Manguinhos. De acordo com a concessionária, as causas estão sendo apuradas e os técnicos estão realizando os reparos para normalizar a circulação.

Ainda segundo a concessionária, os clientes estão sendo avisados pelo sistema de áudio dos trens e estações.



Confira os intervalos da circulação dos trens:

Deodoro – Santa Cruz (pico de 5h às 8h)



Trens paradores



- Entre Santa Cruz e Benjamim do Monte – intervalo médio de 18 minutos



- Entre Campo Grande e Central do Brasil – intervalo médio de 9 minutos



As estações Deodoro, Madureira, Olímpica de Engenho de Dentro, Maracanã e São Cristóvão também são atendidas pelos trens expressos do ramal Japeri, com intervalo médio de 6,5 minutos.

Ramal Belford Roxo (pico de 6h às 8h)



- Trens paradores – Intervalo irregular



Ramal Saracuruna (pico de 5h às 8h)



- Central a Gramacho - intervalo irregular



- Gramacho a Saracuruna - intervalo médio de 23 minutos

Ramal Japeri (pico de 5h às 7h)



Trens expressos



- Entre Nova Iguaçu e Japeri – Intervalo médio de 13 minutos



- Entre Central e Nova Iguaçu – Intervalo médio de 6,5 minutos