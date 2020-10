Caio Gomes Soares foi baleado dentro de casa, no Catumbi Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 09:41 | Atualizado 20/10/2020 09:48

Rio - O bloco de carnaval Estratégia fez uma homenagem nas redes sociais ao Caio Gomes Soares, 23 anos, estudantes de Educação Física da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, morto nesta segunda-feira, por uma bala perdida dentro de casa no no Morro da Coroa, no Catumbi. O velório está previsto para começar às 14h30 desta terça-feira. Ele será enterrado às 15h30 no Cemitério do Catumbi, na capela 1.

Publicidade

"Hoje nos despedimos de um batuqueiro muito querido, tocava o seu terceirinha com um sorriso e uma atenção que não tem igual. Ainda bem que tivemos alguns anos juntos, que vão ficar na memória de toda a família Estratégia", escreveram no Instagram.

Na homenagem, o bloco ainda falou sobre a esperança que o que aconteceu com Caio não seja uma "ocorrência normal na cidade".

Publicidade

"Ficam as histórias dos carnavais que compartilhamos e a esperança de que, algum dia, isso não seja uma ocorrência normal na cidade do Rio de Janeiro. Muito axé para toda a família e amigos. Será pra sempre um Estratégico", completaram.

Publicidade

O jovem trabalhava como barman e chegou às 5h em casa, na Rua Miguel de Paiva, próximo ao Túnel Santa Bárbara, no Morro da Coroa, no Catumbi. Havia um baile funk na comunidade com tiros e a mãe chegou a ligar preocupada com os amigos da região. Às 7h15, Caio foi atingido por um tiro no peito, quando iria buscar um suco na geladeira.