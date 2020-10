Neguinho da Beija-flor deixa a 58ª DP com seu filho Paulo Cesar Marcondes, neto Paulo Marcondes e o advogado Márcio Fonseca Luciano Belford/Agencia O Dia

Neguinho não foi ouvido. O intérprete da Beija-Flor acompanhou o filho Paulo Cesar Marcondes que é pai de Gabriel, e Paulo, irmão mais velho do jovem baleado e



Questionado se Gabriel havia participado de uma montagem de tenda no baile, Paulo Cesar Marcondes disse apenas que o filho foi participar de uma festa, quando foi alvejado. Gabriel costumava montar este tipo de estrutura e durante o enterro na última segunda-feira, familiares disseram que o jovem estava no baile para montar uma tenda.



"Ele foi participar de uma festa. O que aconteceu no decorrer, ali, a gente não sabe exatamente. Mas vai dar tudo certo. A Polícia está fazendo o trabalho dela. A gente acredita no trabalho da equipe. Acreditamos que o caso vai ser solucionado o mais rápido possível", disse Paulo Cesar Marcondes.



O advogado da família, Márcio Fonseca, disse que Gabriel não estava junto com os demais baleados no baile. "Ele não era amigo e nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas", afirmou a defesa.



Questionado se a defesa estaria tentando provar a inocência do jovem, Fonseca disse que a própria polícia está tendo este entendimento. "A própria polícia, acho, está entendendo que ele não tinha envolvimento com o crime. Está investigando", acrescentou.



A Polícia ainda investiga de onde partiu o tiro que matou Gabriel e outros dois jovens. Um quarto homem ficou ferido, mas sobreviveu.



No dia do crime, a PM informou que equipes do 20º BPM (Mesquita) estavam em patrulhamento na localidade quando receberam denúncia sobre um baile funk não autorizado que estaria começando a bloquear via pública.



Rio - A família de Gabriel Marcondes, 20, deixou a 58ª DP (Posse) na tarde desta quarta-feira dizendo confiar na investigação sobre a morte do neto de Neguinho da Beija-Flor. "O crime está sendo apurado. Se Deus quiser, será esclarecido", declarou o sambista.





O delegado responsável pela investigação, Willian Batista, começou a ouvir outro parente de baleado na ocorrência, após o depoimento do pai de Gabriel, nesta quarta-feira.



Antes do depoimento,



"Eu estou mal. Até agora a ficha não caiu. O garoto foi criado comigo. Não estou com tanta esperança do caso ser resolvido. Vão dizer que estava na hora errada no lugar errado", disse o intérprete.



Paulo Cesar estava com a esposa em casa quando o filho foi morto na madrugada do último domingo. "Era um filho maravilhoso. Tinha vários sonhos. O primeiro tinha sido ser jogador de futebol. Ele era muito novo, com muitos sonhos", comentou.

O delegado responsável pela investigação, Willian Batista, começou a ouvir outro parente de baleado na ocorrência, após o depoimento do pai de Gabriel, nesta quarta-feira.

Antes do depoimento, Neguinho havia se dito descrente com as investigações . Ele temia que a morte do neto não fosse investigada e que Gabriel fosse tido por suspeito por ser negro e estar em um baile funk.

O intérprete disse que a violência e o racismo o fazem pensar em deixar o país. "Há muito tempo estou pensando em sair do Brasil, como muitos artistas negros estão saindo. Estou com uma filha de 12 anos que é negra. Negro no Brasil já nasce suspeito. Como vou criar minha filha negra no brasil?", desabafa Neguinho da Beija-Flor.

Vídeo de Neguinho da Beija-Flor na saída da delegacia:

