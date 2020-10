Rio de Janeiro - RJ - 20/10/2020 - Geral - Retorno das Aulas nas Escolas Estaduais, no Rio de Jaineiro - na foto, Escola Estadual Souza Aguiar, na Rua dos Invalidos, no centro do Rio, com o portao fechado - Foto Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Larissa Amaral

Publicado 22/10/2020 21:13 | Atualizado 22/10/2020 22:24

Rio - A discussão sobre o retorno das aulas presenciais entre a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) e o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe) parece longe de terminar. Em reunião com o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, nesta quarta-feira , os profissionais da educação defenderam que as aulas presenciais fossem retomadas apenas após o fim da pandemia do novo coronavírus.

A Seeduc estabeleceu o retorno das aulas presenciais da rede estadual de ensino para os estudantes que desejam se preparar para o Enem 2020, que acontecerá em janeiro de 2021. "Nossa divergência é sobre o retorno opcional que planejamos para os estudantes do terceiro ano por causa do vestibular. Cada escola que está aberta está programando um roteiro de mediação para os alunos. Essa semana, a primeira de volta às aulas, serviu para a ambientação de todos", afirmou Comte Bittencourt.

Coordenador do Sepe, Gustavo Miranda explicou ao O DIA a proposta do sindicato para os estudantes que estão prestes a terminar o Ensino Médio. "Defendemos junto ao secretário a criação do quarto ano em 2021 não apenas para os que não passaram na prova do Enem. Nossa proposta é que essa série seja para todos aqueles que quiserem se manter na escola", disse.



Além de propor a criação do "quarto ano" do Ensino Médio para os estudantes do terceiro ano que desejam voltar à escola, o Sepe propôs um sistema de avaliação do aprendizado dos alunos dividido em ciclos.



"Nós sugerimos a ciclagem dos anos 2020 e 2021 na medida em que o mundo seja capaz de retomar o que foi perdido com a pandemia. Além disso, somos contra a lógica de aprovação e reprovação nesse período. Por isso, acreditamos que devemos emitir o certificado para os que passaram no vestibular, para que a gente não os prenda na escola. Mas os que não passaram e quiserem, de fato continuar a estudar, a gente mantém o quarto ano no ano que vem", argumentou o coordenador do Sepe.



Bittencourt garantiu que os protocolos de saúde estão sendo cumpridos nas escolas em que as atividades presenciais foram retomadas. "A mediação que fizemos com o retorno das aulas presenciais é pra fazer o Enem. Mas eu não chamaria de quarto ano do Ensino Médio. Eu chamaria de ter vaga de todos os que querem retornar para cumprir o currículo de uma disciplina ou de todas", rebateu o secretário, que citou a suspensão das atividades presenciais do Colégio Estadual Professora Maria Terezinha de Carvalho Machado, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, após um diretor-adjunto testar positivo para a covid-19

Aulas da rede estadual retomadas nesta semana

Nesta terça-feira, a Secretaria de Educação suspendeu a volta às atividades em três municípios da Região Norte Fluminense (Macaé, São Francisco de Itabapoana e Carapebus), após passarem para a bandeira laranja (risco moderado) de contágio da covid-19. Anteriormente, 16 municípios estavam aptos para o retorno às atividades presenciais.



De acordo com a pasta, no restante do estado, as aulas serão exclusivamente remotas. Além disso, todas as escolas da rede ficarão abertas para que os estudantes retirem o material didático, além do kit alimentação.

Nesta terça-feira, 397 escolas estaduais voltaram com aulas presenciais em todo o estado. Juntas, essas unidades somam 60,8 mil alunos que poderão optar por voltar às aulas presenciais na segunda-feira. Os municípios da lista de flexibilização são: Casimiro de Abreu; Duque de Caxias; Italva; Itatiaia; Mesquita; Miracema; Natividade; Nilópolis; Niterói; Piraí; Rio de Janeiro; São Pedro da Aldeia e Seropédica.



Veja os nomes das unidades escolares que não voltaram esta semana:



No Rio de Janeiro:

CE Agostinho Neto

CE Bangu

CE Barão de Santa Margarida

CE Barão do Rio Branco

CE Deborah Mendes De Moraes

CE Engenheiro João Thomé

CE Francisco Caldeira de Alvarenga

CE George Washington

CE Professor Ney Cidade Palmeiro

CE Professora Jeannette De Souza Coelho Mannarino

CE Professora Vilma Atanázio

CE Stuart Edgar Angel Jones

CE Júlia Kubitschek

CIEP 205 Frei Agostinho Fíncias

CE Chiquinha Gonzaga

CE João Alfredo

CE Souza Aguiar

CE André Maurois

CE Professor Antonio Maria Teixeira Filho



Em Niterói:

Liceu Nilo Peçanha

Em Mesquita:

CE Ana Neri



Casimiro de Abreu:

CE Santa Maria

CE Indaiaçu

CE Rio Dourado