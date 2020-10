Village Pavuna, na Zona Norte do Rio Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 26/10/2020 10:11 | Atualizado 26/10/2020 11:30

Rio - A Naturgy, concessionária de gás canalizado do Rio de Janeiro, informa que dará inicio ao trabalho para restabelecer o fornecimento de gás no Condomínio Village Pavuna a partir de terça-feira, que contará com equipes da Polícia Militar para colaborar na ação. Os moradores do local estão sem gás há uma semana por conta de um vazamento

Em nota, a Naturgy informou que as 2467 unidades dos 39 blocos do condomínio serão vistoriadas e testadas conforme as leis vigentes e somente após essas etapas, o gás poderá ser religado. A concessionária estima que serão necessárias cerca de oito semanas para a realização de todo o trabalho. O prazo vai depender do estado das instalações nas unidades habitacionais, que podem necessitar de reparos e adequações de segurança a serem feitos pelos moradores, para que, então, a concessionária possa reavaliar e, estando o imóvel adequado, restabelecer o fornecimento de gás.

LEIA MAIS: Polícia diz que moradores de condomínio na Pavuna foram os responsáveis por impedir reparos no gás

O fornecimento de gás no condomínio foi interrompido após terem sido identificados vazamentos nos apartamentos inspecionados, com infiltração para a garagem. A empresa foi acionada emergencialmente pelos moradores, que estavam sentindo forte cheiro de gás.

A Polícia Militar informou que "fornecerá todo apoio de segurança necessário para que a concessionária de gás realize serviços no condomínio Village Pavuna". A segurança dos funcionários e moradores será realizada por policiais do 41º BPM (Irajá).

Os PMs serão alocados de acordo com a necessidade de execução do plano de trabalho da empresa, que tem como objetivo restabelecer o fornecimento de gás aos moradores. A medida foi uma determinação do governador em exercício Claudio Castro em reunião realizada na última semana.

Corte de gás

Na última segunda-feira, a Polícia Militar realizou uma operação no condomínio na Pavuna, após uma equipe da Naturgy ser ameaçada de morte e impedida de realizar um reparo de vazamento de gás na rede local. Criminosos estariam tentando impor a venda de botijões aos moradores.

Segundo a concessionária, no último sábado, houve um chamado de urgência para o condomínio e imediatamente, os técnicos foram até o local e identificaram o vazamento de gás em três unidades. No entanto, a equipe foi ameaçada de morte e impedida de atuar.

Por volta de 12 mil moradores estão sem gás no local. No local, há 30 prédios e 3,8 mil apartamentos, próximo ao Complexo do Chapadão.

"Visando a segurança dos clientes e do entorno, a Naturgy interrompeu o fornecimento de gás do condomínio. Vale ressaltar que o gás fornecido pela concessionária neste condomínio era GLP e portanto, em substituição, os moradores podem utilizar botijão de gás sem a necessidade de adaptar o fogão", informou a empresa, em nota.