Por Natasha Amaral

Rio - Após mais de 33 horas do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na Zona Norte do Rio , Rita de Cássia finalmente soube o paradeiro do pai, Ciro Amorim, de 93 anos. "Ontem falaram que ele tinha sido transferido para o Hospital Anchieta, no Caju. Fiquei lá até 23h e ele não chegou. Hoje, entrei em contato com o HFB e informaram que ele realmente tinha sido transferido para lá". Na noite desta quarta-feira, a assistente social do Hospital de Bonsucesso informou a ela que seu pai estava no Hospital de Campanha do RioCentro.