Última paciente do HFB sendo transferida Luciano Belford / Agência O Dia

Por Natasha Amaral

Publicado 28/10/2020 18:53 | Atualizado 28/10/2020 21:01

Rio - Após mais de 33 horas do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) , a última paciente que ainda estava internada no local foi transferida. De acordo com as primeiras informações, é uma menina de 1 ano. Ele foi encaminhada ao Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG). Seu nome ainda não foi divulgado. Ao todo, 192 pacientes foram transferidos, 37 receberam alta e três foram a óbito.

Nesta manhã, uma enfermeira do hospital, que preferiu não ser identificada, temia a transferência de crianças . De acordo com a funcionária, uma delas tinha menos de um ano, e duas estavam internadas em estado gravíssimo.

"Medo de perder essas crianças. Sabemos da gravidade e que uma delas pode não aguentar a transferência", lamenta a enfermeira. As crianças estavam internadas no CTI Pediátrico do Hospital Federal de Bonsucesso.

Segundo a assessoria do HFB, a recomendação para a transferência de todos os pacientes partiu do Corpo de Bombeiros, por conta do volume de fumaça, cheiro forte e da combustão que ainda não tinha sido controlada. Outra questão, é que o subsolo, onde o incêndio começou, é interligado aos outros seis prédios, podendo apresentar riscos aos pacientes.

Procurado pelo DIA, o Ministério da Saúde informou que determinou a abertura de sindicância para apurar as causas que levaram ao incêndio. "A prioridade, no momento, é garantir o atendimento em segurança da população, uma vez que as consultas e exames laboratoriais no complexo estão temporariamente suspensos. Para isso, a pasta disponibilizará toda a estrutura de saúde da rede federal do Rio de Janeiro, de forma que não haja prejuízo na assistência", disse.