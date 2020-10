Renata Castro foi executada a tiros na sexta-feira em Magé Reprodução do Facebook

Por O Dia

Publicado 31/10/2020 12:51 | Atualizado 31/10/2020 13:00

Magé - O corpo da cabo eleitoral da família Cozzolino Renata Castro, assassinada na sexta-feira , foi enterrado no fim da manhã deste sábado, em Magé. Além de parentes, autoridades políticas e candidatos a vereador na cidade também estiveram presentes, num clima de medo.

A segurança no cemitério foi reforçada para o enterro com pelo menos dois carros da Polícia Militar. Segundo informações da TV Globo, Renata, 40 anos, costumava andar com seguranças, mas estava sem eles no momento em que foi assassinada, na porta de casa com 14 tiros, no bairro Fragoso.

Publicidade

A principal linha de investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) é motivação política para o crime, mas outra hipótese também não foi descartada. Renata era cabo eleitoral da família Cozzolino, que já esteve no comando da Prefeitura de Magé, e vinha recebendo ameaças.

Publicidade