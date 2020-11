Maurício Aparecido Vieira Alcântara foi autuado tentativa de latrocínio depois que foi preso Reprodução

Por RAI AQUINO

Publicado 01/11/2020 15:07 | Atualizado 01/11/2020 15:36

Polícia Civil conseguiu ouvir nesta semana, DIA apurou que diferentemente do que Maurício Aparecido Vieira Alcântara, de 42 anos, alegou, ele e Claude Arnaud Franck Lahanque, 56, teriam combinado um encontro e não um programa. Maurício de a versão do programa depois que foi preso pela Delegacia Especial de Atendimento ao Turista (Deat) no dia 26. Rio - Aconseguiu ouvir nesta semana, o francês esfaqueado por um garoto de programa em Ipanema, no último dia 19 de outubro . Oapurou que diferentemente do que, de 42 anos, alegou, ele e, 56, teriam combinado um encontro e não um programa. Maurício de a versão do programa depois que foi preso pelano dia 26.

No depoimento que prestou no Hospital Samaritano de Botafogo, para onde foi transferido na quarta-feira depois de ficar 10 dias no Hospital Municipal Miguel Couto, Claude afirmou que Maurício o assaltou. O crime aconteceu depois que os dois se conheceram em um aplicativo de relacionamento voltado para o público LGBTQIA+ e o francês convidou o garoto de programa para o seu apartamento, na Zona Sul do Rio.

Publicidade

fotogaleria

Ainda em seu depoimento, o comissário de voo da Air France afirmou que entregou cerca de R$ 150 e 30 euros que tinha na carteira. Maurício, no entanto, teria pedido mais dinheiro, ficando nervoso quando o estrangeiro disse que não tinha. Foi nesse momento que Maurício teria começado a esfaquear Claude, dando sete golpes pelo corpo do francês (cabeça, nuca, pescoço, tórax e mão).

Publicidade

O estrangeiro chegou a ficar em estado grave depois das facadas. O garoto de programa conseguiu fugiu do local do prédio, mas foi preso em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Ele, que já tinha outras três passagens pela polícia por crimes parecidos, foi atuado por tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte).

Imagens de câmeras de segurança mostram quando Maurício chega e deixa o apartamento de Claude. Ao sair do prédio, ele deixa a faca que usou no crime, leva por ele mesmo ao endereço, cair na escada; assista!



Publicidade

Imagens de câmeras de segurança mostram garoto de programa que esfaqueou francês em Ipanema chegando e deixando o prédio (Reprodução).#ODia pic.twitter.com/CX0ULRVQy5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 1, 2020

FRANCÊS QUE FICAR NO RIO

Publicidade

Maurício continua atrás das grades, cumprindo uma prisão temporária. A Deat deve encerrar o inquérito do caso nesta semana e vai pedir a prisão preventiva dele.

No Samaritano, Claude já está bem melhor do que na semana passada. Apesar de ainda respirar graças a uma traqueostomia, ele consegue falar, situação bem diferente da relatada por um amigo no último fim de semana

Publicidade

O estrangeiro, que é apaixonado pelo Rio e que está com aposentadoria da companhia aérea francesa marcada, não mudou de ideia depois do que passou e ainda quer vir morar na capital fluminense.