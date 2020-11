Por O Dia

Publicado 03/11/2020 15:42 | Atualizado 03/11/2020 17:08

Rio - O vereador Jair Barbosa Tavares, o 'Zico Bacana (Podemos), voltou ao hospital na tarde desta terça-feira após se sentir mal. De acordo com as primeiras informações, o político está sendo atendido no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Ele passa por exames e aguarda o resultado de uma tomografia. O candidato à reeleição na Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi baleado de raspão na cabeça após sofrer um ataque a tiros na noite desta segunda-feira em um bar no bairro Anchieta, na Zona Norte