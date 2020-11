Vereador Zico Bacana (Podemos) foi atingido por tiros de raspão na cabeça Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 07:07 | Atualizado 03/11/2020 08:16

Rio - O vereador Zico Bacana (Podemos) passou cerca de três horas prestando depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) na noite desta segunda-feira. Ele sofreu um ataque a tiros na noite de segunda-feira em um bar em Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio. Dois homens morreram na ação. Segundo o parlamentar, um deles era criminoso e estava envolvido no ataque, o outro estava no bar.

O vereador foi atingido de raspão na cabeça. Dois homens que estavam com Zico também foram atingidos, mas já receberam alta. Segundo testemunhas, os criminosos chegaram por volta das 20h em dois carros e atiraram contra o vereador, que estava em um bar na Zona Norte.

O carro de Zico Bacana foi atingido por diversos disparos. O parlamentar disse que não estava recebendo ameaças. "O que aconteceu foi uma tentativa de homicídio. Não sei dizer da onde veio, de que forma aconteceu. Foi muito rápido. Vários disparos. O parlamentar não pode passar por isso. Infelizmente, tá acontecendo isso com vários outros políticos", disse em entrevista ao programa Bom Dia Rio, da TV Globo.

Candidato à reeleição na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Zico Bacana chegou a depor no inquérito que investiga o assassinato da parlamentar Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

Ainda mais cedo, nesta segunda-feira, o perfil oficial de Zico tinha postado em uma rede social fotos dele jogando futebol, em Ricardo de Albuquerque.

"Fala Família Bacana! Hoje fui convidado para participar do campeonato dos amigos de Ricardo de Albuquerque! Aproveitei e conversei com os moradores da região sobre todo nosso trabalho para melhorar nossa cidade! Obrigado a cada amigo que esteve ali, parabéns a todos os times e ao grande campeão BEIRA DA LINHA!", afirma a postagem.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de segunda-feira, equipes do 41° BPM (Irajá) foram acionadas para checar uma ação envolvendo disparos de arma de fogo na Estrada do Engenho Novo, em Anchieta, Zona Norte da Cidade do Rio. Chegando ao local, os policiais encontraram cinco homens atingidos. Três deles, sendo um parlamentar da Câmara dos Vereadores do Município Rio de Janeiro, foram socorridos ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Os outros dois já encontravam-se sem vida. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital acionada.