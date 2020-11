Vereador Zico Bacana (Podemos) foi atingido por tiros de raspão na cabeça Divulgação

Por O Dia

Rio - O veículo em que o vereador Jair Barbosa Tavares, o Zico Bacana (Podemos), estava quando foi atacado por criminosos em um bar na noite desta segunda-feira no bairro Anchieta , na Zona Norte da cidade, tinha pelo menos 15 tiros. Além disso, no chão do estabelecimento foram encontradas 35 cápsulas munição, de acordo com as investigações. Ainda no dia do crime, a Polícia Civil realizou uma simulação no local. Agora, o carro será periciado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura se o episódio foi uma tentativa de execução.

O político foi atingido por um tiro de raspão na cabeça e encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Nesta tarde, após se sentir mal, ele foi atendido no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste . Zico passou por exames e fez uma tomografia. De acordo com a assessoria do parlamentar, ele ficará de repouso em casa pelo menos até a tarde desta quarta-feira.

Publicidade

Depoimento

Em depoimento prestado pelo vereador na DHC na noite do dia do crime, ele afirmou que dos homens que morreu na ação, era um criminoso que participou do ataque. Já o outro, seria um cliente que estava no bar.

Publicidade

Segundo testemunhas, os assassinos chegaram por volta das 20h em dois carros e atiraram. A polícia tenta identificar os autores e o motivo do crime.