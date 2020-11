Vítima voltava de evento de carros quando foi assassinado na Linha Amarela Reprodução/ TV Globo

Por Carolina Freitas

Publicado 03/11/2020 19:58 | Atualizado 03/11/2020 20:35

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) identificou, nesta terça-feira, o assassino de Marcos André Lacerda de Paula, de 24 anos, que morreu no último dia 25 na Linha Amarela . De acordo com agentes, o criminoso é um policial militar. A identidade dele não foi revelada. Ainda segundo a polícia, o PM se apresentou na DH, onde deu sua versão sobre o fato e responderá pelo crime em liberdade até que a Justiça decrete sua prisão.

Segundo as investigações, o carro da vítima seguia o veículo do militar em alta velocidade e tentou ultrapassá-lo. Em seu depoimento, o criminoso alegou que pensou que seria assaltado. No momento em que os automóveis ficaram lado a lado, ele abaixou o vidro e efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Marcos. A vítima perdeu o controle e bateu na mureta da Linha Amarela, onde morreu na hora.

Publicidade

A polícia informou ainda que no dia do crime, agentes civis estiveram na residência do assassino, no bairro Cachambi, na Zona Norte, mas não o encontraram.

A reportagem do DIA entrou em contato com Marcos Vinícius, tio da vítima, que disse estar indignado que o PM esteja respondendo em liberdade. "Nós ficaremos com a injustiça perpétua pela perda prematura do nosso Marcos André. O assassino está em casa. Caso ele seja preso, será por curto tempo. Já nós, ficaremos para sempre com saudade", disse.

Publicidade

Além disso, ele alegou que o jovem era um rapaz muito simpático e prestativo. "Ele era um amor. Não fazia mal para ninguém. Era extremamente simpático e prestativo. Ele está fazendo muita falta", finaliza.

Publicidade

O crime



O motorista de aplicativo Marco André Lacerda de Paula, de 24 anos, foi baleado na cabeça quando passava pela Linha Amarela, na altura da saída 3, no Engenho de Dentro, na noite de domingo (25). Ele morreu no local. Segundo relatos, a vítima se desentendeu no trânsito com o motorista de uma BMW, que emparelhou e efetuou os disparos. Tio do rapaz nega a versão e diz que vítima era calma e nunca se envolveu em briga.

Publicidade

Marco André voltava de um evento de carros antigos na Barra da Tijuca e estava com um casal de amigos no carro, segundo o tio da vítima Marcos Vinicius Lacerda de Paula. O jovem é descrito pelo parente, como uma pessoa tranquila.