Pai de Hevelyn, Helton da SantAnna Rosa, compareceu ao IML Luciano Belford

Publicado 07/11/2020 09:57 | Atualizado 07/11/2020 13:32

O DIA. Rio - Morta com um tiro na cabeça na última quinta-feira (5/11), Hevelyn da Sant'Anna Rosa, de 17 anos, será enterrada neste sábado às 14h no Cemitério de Campo Grande. A principal suspeita é de que ela foi vítima de feminicídio . Segundo o pai da vítima, Helton da Sant'Ann Rosa, o relacionamento com o ex-companheiro sempre foi conturbado e ele a agredia. Após a separação, também fez ameaças em troca de mensagens por celular, obtida por

O pai também contou que, num primeiro momento, a filha não contou sobre agressões para ele. Depois que ficou sabendo, quando viu a perna com hematomas, pensou em ir à polícia para denunciar, mas havia medo por parte da família pelo fato, segundo ele, de o ex-companheiro estar envolvido com a milícia. Por isso não se prestou queixa.

O suspeito, identificado pelo pai como Alexandre Soares, o 'Novinho', não aceitou a separação, no início do ano, segundo a família. E, ao longo dos meses, teria enviado várias ameaças a Hevelyn em troca de mensagens pelo celular. Assim como no caso das agressões, a família teve medo de ir à polícia.

Mensagens que teriam sido enviadas pelo ex-companheiro de Hevelyn da Sant'Anna Reprodução

Segundo Helton, que pede justiça, o ex-companheiro da filha está foragido. "Conto com a ajuda das pessoas para encontrá-lo. Ele não quis aceitar a separação e atirou na cabeça dela sem nem respeitar o filho que estava no colo", desabafou o pai da vítima, relembrando como era o contato com o suspeito. "Como a Hevelyn morava com a mãe, eu tinha pouco contato com ele. Quando o conheci, tentou me intimidar, mostrar força".

Veja outros prints das mensagens recebidas:





O caso

Hevelyn deu entrada na UPA de Campo Grande I, na quinta-feira, às 20h27, com perfuração de arma de fogo na região frontal, já com pressão arterial inaudível e sem pulso. Apesar dos esforços da equipe médica, ela foi a óbito às 20h35

De acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento para apurar a morte de Hevelyn da Sant'Anna Rosa.