Ana Maria de Souza mostra marcas da agressão sofrida REGINALDO PIMENTA

Por O Dia

Além de pelo menos três casos recentes que estão sendo investigados como feminicídio na Baixada Fluminense e na Zona Oeste do Rio, Ana Maria de Souza Lourenço registrou queixa por agressão do companheiro na 63ª DP (Japeri). Ela esteve na manhã deste sábado no IML de Nova Iguaçu para fazer corpo de delito e disse ter corrido risco de morte.

Segundo Ana Maria, foi a segunda vez que o marido, com quem está junto há seis anos, agrediu-a. Desta vez, além de ter sofrido socos, ela também foi proibida de tomar remédio para hipertensão e viu o homem tentar pegar uma faca, sendo impedido pelo irmão.



Publicidade

"(Durante a briga) quebrei o celular dele. Aí ele passou a mão numa faca. Se o irmão dele não estivesse lá eu teria morrido. Por um motivo banal", relatou Ana Maria, apresentando marcas de agressão no corpo.



Ana Maria de Souza Lourenço registrou queixa por agressão do marido na 63ª DP.

Crédito: Reginaldo Pimenta#ODia pic.twitter.com/h9DugKjwHQ — Jornal O Dia (@jornalodia) November 7, 2020

Publicidade

"Na primeira, eu não registrei queixa porque achei que ele não fosse fazer de novo. Desta vez foi por um motivo banal, por causa de uma ligação que fiz. Ele chegou em casa me xingando e começou a me bater, tenho lesão nas costas. Sou hipertensa, precisava do meu remédio, ele não deixou. Tive convulsão na rua e vizinhas me levaram para a policlínica".



Após ser atendida, Ana Maria foi para casa com policiais, mas o marido havia fugido. "Hoje tenho medo de morrer. A mulher tem que denunciar logo na primeira vez porque a pessoa, quando bate uma vez, não adianta achar que não vai bater de novo", completou.

Publicidade



OUTROS CASOS

Luíza Helena Nascimento, de 21 anos, foi enterrada neste sábado no cemitério da Solidão, no bairro das Graças em Belford Roxo. O corpo de Luíza foi encontrado pela vó na quinta-feira. Ela teria sido morta pelo companheiro com um tiro na cabeça, na frente dos dois filhos do casal, no bairro Sargento Roncalli.





Vanessa da Costa, de 32 anos, foi a segunda vítima, também em Belford Roxo. De acordo com familiares, o crime foi cometido pelo companheiro da mulher, com quem ela vivia há pouco mais de um ano. Segundo relato dos familiares, além de tirar a vida de Vanessa, o homem teria desmembrado o corpo e jogado os restos em um rio próximo à casa onde o casal vivia, na comunidade Vila Pauline.

Publicidade



A terceira vítima foi Hevelyn de Sant'ana Rosa, de 17 anos, morta na comunidade da Carobinha, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A adolescente levou um tiro na cabeça e o principal suspeito, segundo o próprio pai da vítima, é o ex-companheiro, com quem tem um filho. Ele a agredia e também a ameaçou.

Os crimes de Belford Roxo são investigados pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) e o caso da adolescente está sob apuração da Delegacia de Homicídios da Capital. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi preso.