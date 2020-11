Por Anderson Justino / Yuri Eiras

Publicado 09/11/2020 12:58 | Atualizado 09/11/2020 13:48

Rio - Um dos alvos da operação realizada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio nesta segunda-feira (9) contra a milícia que atua em Magé, na Baixada Fluminense , o vereador e candidato à Prefeitura da cidade, André Antônio Lopes do Nascimento, conhecido como Sargento Lopes (PSD), disse ter sido alvo de perseguição política.Nas redes sociais, o político gravou um vídeo para negar seu envolvimento com grupos paramilitares."Não tenho nada de ilegal na minha casa, não pertenço à milícia e muito menos a um grupo de extermínio", disse o político.