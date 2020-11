Sargento Lopes e Flávio Bolsonaro Reprodução / Twitter

Rio - O vereador e policial militar reformado André Antônio Lopes, conhecido como Sargento Lopes (PSD), alvo de busca e apreensão, nesta segunda-feira, durante ação da Polícia Civil contra a milícia de Magé, na Baixada Fluminense , usa como perfil uma foto abraçado ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos). Na redes, o candidato à Prefeitura do município se apresenta como "defensor da Ética e da Moral na gestão dos recursos Públicos".

Em suas publicações, sargento Lopes elogiava a atuação da Polícia Militar em operações, destacava o governo de Wilson Witzel e outros integrantes da família Bolsonaro. Ele também se diz amigo do ex-secretário estadual de Educação Pedro Fernandes – preso em setembro acusado de receber propina na área social da prefeitura do Rio e do governo do estado entre 2013 e 2018.



Segundo o delegado Moysés Santana, titular da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o vereador é suspeito de usar a força política e seu cargo de policial para facilitar a ação do grupo criminoso. Sargento Lopes (PSD) usou as redes sociais para se defender

O filho de Lopes, conhecido como Andrezinho, é policial militar da ativa e também foi alvo de buscas. Segundo investigações, ele age como um braço dentro da corporação para apoiar as atividades dos milicianos, que vão desde a extorsão a comerciante até a venda ilegal de gás, TV a cabo clandestina e cigarro.



"As investigações continuam em relação ao Sargento Lopes e dos demais alvos de busca. A gente sabe existe forte vínculo entre o Sargento Lopes e o grupo criminoso. E o Andrezinho facilitava algumas ações do grupo usando sua função", explicou Santana.

A reportagem tenta contato com a defesa de Flávio Bolsonaro. O espaço está aberto para manifestações.