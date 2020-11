Fernando Iggnácio REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Rio - O assassinato do contraventor Fernando Iggnácio, genro de Castor de Andrade, nesta terça-feira , mostra que a guerra pelo controle de pontos de jogo de bicho e máquinas de caça-níqueis no Rio parece não ter fim. Ao longo de décadas, a contravenção deixou um rastro de crimes sem solução.

O assassinato de Paulinho de Andrade, em 1998 — um ano após a morte do pai, Castor de Andrade —, deu início a uma série de execuções pelo controle de pontos do bicho. Na época, apenas o atirador foi condenado, sem revelar a autoria intelectual do crime.



Fernando Ignácio travou uma luta durante décadas pela herança de Castor de Andrade. Desde a morte de Castor, o filho Paulo Roberto, o sobrinho Rogério de Andrade e o genro travaram uma sangrenta batalha pelo espólio da contravenção, principalmente o das máquinas de caça-níquel.

O filho de Castor, Paulo Roberto, foi assassinado em 1998, e Rogério de Andrade sofreu três atentados nos últimos anos: em 2017, 2010, e 2001. No atentado de 2010, seu filho Diogo Andrade, de 17 anos, e um segurança morreram. Também por conta de um atentado, teve que passar por uma cirurgia de reconstituição da face.

Já a guerra na família Garcia começou após o assassinato de Waldemir Paes Garcia, o Maninho, em 2004. Desde então, se iniciou uma disputa pelo controle dos pontos de jogo do bicho no estado do Rio.



Sete anos depois, a vítima foi seu genro José Luiz de Barros Lopes, o Zé Personal. Na época marido de Shanna, ele era suspeito de ser o responsável pelo controle de máquinas de caça-níqueis na Zona Sul.



Em 2017, o filho de Maninho e irmão de Shanna, Myro Garcia, foi assassinado ao tentar fugir de sequestradores, após o seu resgate ser pago. O jovem ficou em cárcere privado por dois dias e os criminosos exigiam uma recompensa de R$ 100 mil para libertá-lo.

Em outubro de 2019, a filha do bicheiro Maninho, Shanna Harrouche Garcia, foi baleada na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio . Segundo a polícia, a vítima foi atingida quando chegava a um centro comercial. O atirador estava em um carro e vinha seguindo Shanna. Quando ela estacionou e saiu do carro no centro comercial, o atirador deu a ré e disparou contra ela.

Na época, sem apresentar provas, Shanna Garcia disse em entrevista que os homicídios no coração do jogo do bicho, nunca desvendados, expõem uma “polícia corrompida”.

Herdeiros da contravenção



Waldemir Paes Garcia, conhecido como Maninho, pai de Myro e Shanna, virou um dos bicheiros mais importantes do Rio quando tinha apenas 26 anos. Myro, o filho dele, se acostumou a ir ao colégio e a uma escolinha de futebol acompanhado por seguranças armados.



Mas esse tipo de precaução não foi o suficiente para evitar o assassinato do próprio pai. Maninho foi assassinado a tiros em 2004, quando deixava a academia, em Jacarepaguá. Myro, que estava com o pai, também foi baleado, mas conseguiu sobreviver.



Na época, Maninho tinha 42 anos e extensa ficha criminal, com condenação por formação de quadrilha, indiciamento por contrabando e um desentendimento em 1986 envolvendo o ator Tarcísio Meira Filho, que acabou com perseguição, tiros e um homem baleado.



A confusão começou porque Maninho teria se irritado por desconfiar de supostos olhares da mesa onde o ator estava com outros dois amigos em direção de sua mulher e decidiu acertar as contas na saída. José Carlos Reis, o Josef, que acompanhava Marinho, deu três tiros contra o carro ocupado pelo ator.

Um deles atingiu Carlos Gustavo Pinto Moreira, o Grelha, que ficou paraplégico. No processo, Josef disse que agiu por conta própria. São histórias de um legado da contravenção que já corria nas veias da família.

O pai, Waldemir Garcia, o Miro, e o padrinho Angelo Maria Longa, o Tio Patinhas, já eram chefões do jogo do bicho nos anos 80. A família também tinha fortes ligações com a escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, onde Miro era presidente de honra e Maninho atuava como presidente do Conselho Fiscal.