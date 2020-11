Corpo de Fernando Iggnácio caído entre os carros no estacionamento de heliporto Luciano Belford/Agência O Dia

Por Bernardo Costa

Publicado 11/11/2020 16:52 | Atualizado 11/11/2020 18:34

Rio - A Polícia Civil investiga a informação de que os bandidos que assassinaram o contraventor Fernando Iggnacio estariam de tocaia no local do crime desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (10). Segundo a polícia, os disparos foram efetuados de um terreno baldio ao lado do estacionamento de uma empresa de táxi aéreo, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, onde a vítima foi morta. Os tiros foram disparados a uma distância de, no máximo, cinco metros.

Sobre a dinâmica do crime, policiais apuraram que era praxe da vítima desembarcar sozinho do helicóptero, sempre que voltava de Angra dos Reis, e ir até o estacionamento buscar o carro para, em seguida, pegar a esposa, que costumava ficar aguardando dentro da aeronave. O costume explicaria o fato de ele estar sozinho no momento do assassinato, e a esposa ter conseguido levantar voo a bordo do helicóptero após os disparos. A polícia confirmou que a esposa do contraventor e o piloto do helicóptero ainda não prestaram depoimento e não são esperados na DH nesta quarta. Os agentes tentam agendar os depoimentos de ambos.

Ainda de acordo com a polícia, Iggnácio sempre andava escoltado por cerca de oito seguranças, mas na hora do crime nenhum deles acompanhava ele. Os disparos que atingiram o contraventor foram de um fuzil AK-47, que tem calibre 7.62 . Agentes que estiveram no heliporto afirmaram que Iggnácio foi atingido por pelo menos cinco disparos. Um deles atravessou a cabeça.

Os investigadores analisam cerca de 64 imagens do circuito de segurança do estacionamento da empresa de táxi aéreo para tentar identificar os atiradores.