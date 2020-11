Rio de Janeiro

Disparos que atingiram contraventor Fernando Iggnácio foram de um fuzil AK-47

Corpo será enterrado na tarde desta quarta-feira, às 16h, no Jardim Sulacap. Delegacia de Homicídios aguarda depoimentos de testemunhas, entre eles o do piloto do helicóptero que levou Iggnácio de Angra dos Reis até o Rio e da esposa do contraventor

Publicado 11/11/2020 12:24 | Atualizado há 1 hora