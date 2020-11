Por O Dia

Publicado 11/11/2020 11:22 | Atualizado 11/11/2020 11:54

Rio - O corpo do contraventor Fernando Iggnácio, assassinado na última terça-feira em um heliponto no Recreio , será enterrado nesta quarta, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, às 16h30. A perícia esteve no local do crime na terça-feira e recolheu projéteis - todos do mesmo calibre - e verificou que pelo menos cinco tiros acertaram Iggnácio, outros cinco disparos atingiram a lataria da picape blindada do contraventor. Os policiais continuam as diligências para esclarecer o caso.