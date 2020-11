Por O Dia

Publicado 11/11/2020 17:45 | Atualizado 11/11/2020 19:23

Rio - A Secretaria Municipal de Educação anunciou, nesta quarta-feira, que a volta às aulas presenciais para alunos do Ensino Fundamental do 9º ano, do último ano do Programa de Educação de Jovens e Adultos e do Carioca 2 (projeto de correção de fluxo) nas escolas públicas municipais acontecerá na próxima terça-feira (17). A informação foi antecipada pelo DIA . Ao todo, são 61 mil alunos destas turmas, que estudam em 427 unidades.

O retorno de outras turmas se dará após uma avaliação desta retomada inicial do 9º ano, PEJA e Carioca 2, com comunicação posterior para os demais estudantes.

Publicidade





A Secretaria Municipal de Educação organiza durante esta semana a retomada das aulas presenciais para parte da Rede Municipal de Ensino. Professores, alunos e demais profissionais de Educação que tenham comorbidades não voltarão para as aulas presenciais. Os alunos poderão optar pela aula de forma remota.

Já o Governo do Estado anunciou que não voltará às aulas presenciais este ano , com exceção do 3º ano do Ensino Médio, que retornou em outubro. O início do ano letivo da Rede Estadual de Ensino está previsto para fevereiro de 2021.A Secretaria Municipal de Educação organiza durante esta semana a retomada das aulas presenciais para parte da Rede Municipal de Ensino. Professores, alunos e demais profissionais de Educação que tenham comorbidades não voltarão para as aulas presenciais. Os alunos poderão optar pela aula de forma remota.

Inicialmente, as aulas presenciais acontecerão em dois dias da semana – às terças e quintas-feiras. As turmas estarão divididas em grupos A e B para evitar aglomerações. Serão três horas de aulas por dia, nos turnos da manhã e da tarde para o 9º ano. E à noite para o PEJA, como já era anteriormente. Nas quartas-feiras haverá um reforço na higienização das unidades escolares, que já passam por limpezas regularmente nos demais dias, diz a Secretaria Municipal de Educação.



Publicidade

Máscaras e álcool em gel disponíveis



O retorno dos professores e demais profissionais de Educação ao ambiente escolar se dará antes do retorno dos alunos, o que faz parte do planejamento. Os servidores foram convocados às escolas nesta quarta e na quinta-feira.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Educação afirma que os protocolos de segurança indicados pela Vigilância Sanitária serão cumpridos para garantir a segurança da comunidade escolar. Haverá redimensionamento dos espaços utilizados e disponibilização dos produtos necessários para a higienização pessoal e do ambiente escolar, como máscaras, álcool em gel e sabonete líquido, entre outros itens.

Sindicato decide manter greve



Publicidade

Vai continuar a greve parcial de professores e demais profissionais municipais de Educação do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada depois de uma assembleia e votação online realizada nesta terça-feira.



"Foi decisão da maioria esmagadora, 73%, da categoria de manter a greve nos moldes que a gente vem fazendo até agora, desde 30 de julho. Ou seja, com contato com as famílias, as crianças, jovens, com atividades remotas, ou mensagens que mandamos para manter o vínculo, ou até pelas plataformas. Mas não o retorno presencial", afirma Duda Quiroga, da coordenação da capital do SEPE/RJ.



Publicidade

A coordenadora explica que a tomada da decisão foi baseada no princípio de que a greve é pela vida e que o retorno presencial colocaria em risco a comunidade escolar.

"Essas atividades remotas, ainda que tenhamos um monte de críticas a elas, não colocam a vida em risco. Suspendê-las é só penalizar ainda mais os nossos estudantes em um ano em que eles já são tão penalizados. Achamos que não valia a pena, não nesse momento, não por enquanto que não está nem muito claro o procedimento da Prefeitura do Rio, que está num vaivém. Os 73% dos presentes acharam que temos que aguardar um pouco mais antes de tomar uma decisão mais radical e ver as cenas dos próximos capítulos que estarão muito relacionadas a quem estará no segundo turno das eleições", defende ela.



Publicidade

Professores voltam nesta quarta-feira



Uma circular disparada pela Secretaria Municipal de Educação (SME), na segunda-feira, convocou a volta dos professores a partir desta quarta-feira. ‘Orientações para o primeiro momento de retomada das aulas presenciais’ é o assunto do documento de cinco páginas. “Cumpre registrar que o retorno dos professores e demais servidores às unidades escolares acontecerá nos dias 11 e 12 de novembro de 2020”, diz o texto.



Publicidade

O ofício lista algumas orientações que devem ser observadas para que a retomada das atividades seja feita da forma mais segura possível. Neste momento, devem retornar às atividades presenciais nove tipos de servidores: Professor de Educação Infantil; Professor Adjunto de Educação Infantil; Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Professor de Ensino Fundamental - Anos Finais; Professor I; Professor II; Professor de Sala de Leitura; Agente de Educação Infantil e Agente de Atendimento à Educação Especial.

Neste momento, não retornarão às atividades, os servidores que pertencem ao grupo de risco, de acordo com o Decreto Rio nº 47.247/20, que se enquadrem nas seguintes hipóteses: idade igual ou superior a 60 anos; portadores de doença cardiovascular; doença pulmonar; câncer; diabetes; doenças tratadas com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos. Além de casos atestados como suspeitos; transplantados; gestantes; lactantes; obesos e pacientes renais crônicos.