Padrasto de Cadu Barcellos lamenta morte de Cadu Barcellos Estefan Radovicz / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 12:00 | Atualizado 12/11/2020 13:41

Rio - O corpo do cineasta Cadu Barcellos, assassinado a facadas em um assalto no Centro do Rio , é velado na manhã desta quinta-feira no Cemitério da Penitenciária, no Caju, Zona Norte do Rio. O enterro acontece às 13h15 e será restrito à família.

No local, o padrasto do cineasta falou que é um momento muito difícil e "não quero desejar para ninguém nesse mundo". "Cadu era maravilhoso, bom filho, bom pai, que deixou um menino de 2 anos, bom irmão, maravilhoso, garoto sensacional".

A moradora da Maré e costureira, Irone Santiago, também falou sobre o Cadu. "Eu conheço o Cadu desde pequeno, ele fez parte do corpo de dança junto com meu filho, Vitor Santiago, no qual foi alvejado pelo Exército. Ele era uma pessoa maravilhosa, um amigo de todo mundo".

Vitor Santiago foi atingido por seis tiros de fuzil no carro onde estava, com mais quatro rapazes, durante operação da Força de Pacificação, em 2015, na comunidade da Maré, Zona Norte do Rio.

"Quando a gente está na favela, a polícia entra com a desculpa que tem o tráfico e quando você esta no asfalto? Por que que não tem essa segurança? Por que? A gente tem que mudar porque ontem a ponta da lança foi meu filho, hoje o Cadu, só que o meu filho está ai", lamentou Irone.

A moradora da Maré ainda relatou como é difícil ter que lidar com a morte do cineasta, que era um "menino promissor". "É terrível ver ele ali dentro daquele caixão, menino promissor, projeto, sonhos. Todo mundo conhece a história dele. Pra mim é muito difícil, muito difícil mesmo",

De acordo com amigos do cineasta, ele estava voltando da Pedra do Sal para casa no Tanque, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, quando foi esfaqueado em um assalto na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio.

Cadu era cineasta, produtor cultural, diretor e atuava no programa "Greg News" como assistente de produção. Ele também atuou como diretor no documentário "5 x favela - agora por nós mesmos".

Até o momento a Polícia Civil não identificou os autores do crime e disse em nota o inquérito segue aberto para investigar o caso. "Um inquérito foi aberto para apurar a morte de Cadu Barcellos e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A perícia esteve no local do crime e verificou que a vítima apresentava ferimentos provocados por instrumento perfurocortante, principalmente na região do tórax. Os policiais continuam as diligências para esclarecer o caso e identificar a autoria do crime."