Por O Dia

Publicado 12/11/2020 15:45 | Atualizado 12/11/2020 15:46

Rio - Amigos e familiares de Cadu Barcellos, morto a facadas , na madrugada da última terça-feira, se despediram do cineasta na manhã desta quinta-feira. Ao som de aplausos e com a bandeira do time Flamengo em cima do túmulo, Cadu foi enterrado por volta das 13h15, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio.