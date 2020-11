Ex-secretário de Educação do Rio está trabalhando como vendedor de imóveis Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 15:04 | Atualizado 23/11/2020 15:07

No vídeo publicado em sua conta pessoal do Instagram, Pedro Fernandes oferece seus serviços como vendedor de imóveis e se coloca à disposição dos clientes.

"Passando aqui para avisar a vocês que eu estou trabalhando com venda de imóveis. Na verdade, eu estou estagiando em uma imobiliária, que eu 'to' fazendo meu curso para me tornar um corretor de imóveis. Me formo agora em janeiro. Mas estou aqui para me colocar à disposição de vocês, junto com os profissionais que trabalham comigo, para que a gente possa dar toda a consultoria imobiliária e jurídica de forma gratuita, para que você possa encontrar e comprar o imóvel que tanto deseja.", disse no vídeo.

Prisão

O ex-secretário estadual de Educação do Rio foi preso no dia 11 de setembro deste ano na Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social, entre os anos 2013 e de 2018. Pedro Fernandes foi preso por ações durante sua gestão na Secretaria estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social nos governos Cabral e Pezão. Ele comandava a Fundação Leão XIII na pasta, de onde saíam os contratos fraudulentos, segundo as investigações.

Pedro Fernandes chegou a cumprir prisão domiciliar, porque apresentou um laudo que apontava que estava com covid-19 na época.

No dia 30 de setembro, foi decretado o fim da prisão domiciliar do ex-secretário e ele foi transferido para a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira (Bangu 8).

Segundo decisão da 5ª Câmara Criminal do TJ, no dia 15 de outubro, Pedro Fernandes foi solto.

De acordo com o tribunal, o ex-secretário deve cumprir as seguintes medidas cautelares:



. Comparecimento mensal em juízo;

. Proibição de contato com empresas e outros envolvidos na investigação;

. Recolhimento domiciliar noturno.